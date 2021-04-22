Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение главы Украины Владимира Зеленского провести переговоры по ситуации на Донбассе.

Он озвучил свою позицию во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которую транслировали российские СМИ.

По словам главы Кремля, если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то сначала ему нужно провести переговоры с “ЛНР” и “ДНР”. Если же речь идет о развитии двусторонних отношений, то Путин готов к встрече.

— Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время, — отметил Владимир Путин.

В то же время он напомнил о “шагах”, которые были направлены на разрушение отношений между странами.

— Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать, — добавил Путин.

Обращение Зеленского к Путину

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение.

Он обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил ему встретиться на Донбассе.

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