Президент Росії Володимир Путін відреагував на пропозицію очільника України Володимира Зеленського провести переговори щодо ситуації на Донбасі.

Він озвучив свою позицію під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, яку транслювали російські ЗМІ.

За словами очільника Кремля, якщо Зеленський хоче обговорити проблеми Донбасу, то спочатку йому потрібно провести переговори з “ЛНР” і “ДНР”. Якщо ж йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то Путін готовий до зустрічі.

– Якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка. Ми приймемо президента України у Москві у будь-який зручний для нього час, – зазначив Володимир Путін.

Водночас він нагадав про “кроки”, які були спрямовані на руйнування відносин між країнами.

– Якщо президент Зеленський хоче розпочати відновлення цих відносин, ми лише вітатимемо це, – додав Путін.

Звернення Зеленського до Путіна

20 квітня президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення.

Він звернувся до президента Росії Володимира Путіна і запропонував йому зустрітися на Донбасі.

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