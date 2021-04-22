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Факти / Світ
Людмила Грубник |

У будь-який зручний час: Путін відреагував на пропозицію Зеленського про переговори

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін відреагував на пропозицію очільника України Володимира Зеленського провести переговори щодо ситуації на Донбасі.

Він озвучив свою позицію під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, яку транслювали російські ЗМІ.

За словами очільника Кремля, якщо Зеленський хоче обговорити проблеми Донбасу, то спочатку йому потрібно провести переговори з “ЛНР” і “ДНР”. Якщо ж йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то Путін готовий до зустрічі.

– Якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка. Ми приймемо президента України у Москві у будь-який зручний для нього час, – зазначив Володимир Путін.

Водночас він нагадав про “кроки”, які були спрямовані на руйнування відносин між країнами.

– Якщо президент Зеленський хоче розпочати відновлення цих відносин, ми лише вітатимемо це, – додав Путін.

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Звернення Зеленського до Путіна

20 квітня президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення.

Він звернувся до президента Росії Володимира Путіна і запропонував йому зустрітися на Донбасі.

Детальніше про зустріч Зеленського і Путіна читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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