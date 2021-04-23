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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Болгария открывает границы для туристов с 1 мая — условия въезда

Болгарія

В связи с началом туристического сезона Болгария разрешила въезд иностранным гражданам с 1 мая. Об этом 23 апреля сообщил Костадин Ангелов — исполняющий обязанности министра здравоохранения.

Чтобы пересечь границу Республики Болгария, туристам необходимо иметь один из таких документов:

  • сертификат вакцинации;
  • отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР;
  • справку о том, что человек переболел Covid-19 (не позднее чем за полгода до выезда).
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Турция для украинцев

На майские праздники украинцы смогут улететь в Турцию по сниженным ценам. В этом году многие европейские страны отменили авиаперелеты в страну, поэтому отели начали снижать стоимость услуг.

Если перед вылетом человек заболеет коронавирусом, он сможет вернуться средства по страховке. Подробнее о турах в Турцию и карантине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Посольство Украины в Болгарии

Фото: Dreamstime

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