В связи с началом туристического сезона Болгария разрешила въезд иностранным гражданам с 1 мая. Об этом 23 апреля сообщил Костадин Ангелов — исполняющий обязанности министра здравоохранения.

Чтобы пересечь границу Республики Болгария, туристам необходимо иметь один из таких документов:

сертификат вакцинации;

отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР;

справку о том, что человек переболел Covid-19 (не позднее чем за полгода до выезда).

Турция для украинцев

На майские праздники украинцы смогут улететь в Турцию по сниженным ценам. В этом году многие европейские страны отменили авиаперелеты в страну, поэтому отели начали снижать стоимость услуг.

Если перед вылетом человек заболеет коронавирусом, он сможет вернуться средства по страховке. Подробнее о турах в Турцию и карантине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Посольство Украины в Болгарии