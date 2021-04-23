У зв’язку з початком туристичного сезону Болгарія дозволила в’їзд іноземним громадянам з 1 травня. Про це 23 квітня повідомив Костадин Ангелов – виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я.

Щоб перетнути кордон Республіки Болгарія, туристам необхідно мати один з таких документів:

сертифікат вакцинації;

негативний тест на коронавірус методом ПЛР;

довідку про те, що особа перехворіла на Covid-19 (не пізніше як за півроку до виїзду).

Туреччина для українців

На травневі свята українці зможуть полетіти до Туреччини за зниженими цінами. Цього року багато європейських країн скасували авіаперельоти до країни, тому готелі почали знижувати вартість послуг.

Якщо перед вильотом людина захворіє на коронавірус, вона зможе повернутися кошти за страховкою. Детальніше про тури до Туреччини та карантинні обмеження читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Посольство України в Болгарії