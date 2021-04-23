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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Из-за встречи с Лукашенко: Шевченко могут исключить из Слуги народа

Євген Шевченко слуга народу

Народного депутата Евгения Шевченко могут исключить из политической фракции Слуга народа из-за встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В четверг, 22 апреля, члены фракции собрались на онлайн-заседание по этому вопросу. Пресс-служба Слуги народа подчеркивает, что Шевченко не посылали в Беларусь ни партия, ни Офис президента, ни Министерство иностранных дел.

В результате депутаты решили начать сбор подписей об исключении Евгения Шевченко из фракции.

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Встреча Шевченко с Лукашенко

20 апреля нардеп от Слуги народа Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси. Впоследствии в эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что имеет право на отношения с представителями других государств.

В то же время в партии отметили, что это была собственная инициатива Шевченко, в рамках которой он действовал как частное лицо.

Источник: Слуга народа

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