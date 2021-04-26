Были против любовника: в Индии впервые за 66 лет могут казнить женщину, которая убила 7 родственников

В Индии могут казнить человека впервые с 1955 года. Ею может стать индианка Шабнам, которая в 2008 году вместе с любовником Салимом убила семерых членов своей семьи, среди которых был 10-месячный ребенок.

У отца Шабнам было перерезано горло, тела двух ее братьев, матери, 14-летнего двоюродного брата и еще одной родственницы лежали почти обезглавленными в залитой кровью комнате. А 10-месячного племянника задушили.

Суд установил, что в день убийства Шабнам напоила родственников снотворным, а когда они уснули, то позвала любовника, который пришел с топором. Полиции пара решила сказать, что в дом пробрались преступники.

В то же время адвокаты женщины называют ее жертвой кастовой системы и против смертной казни. По их словам, семьи не одобряли союз пары. Когда ей было 22 года, а любовнику — 24, то отец избил Шабнам после того, как узнал об их отношениях.

Из-за этого она даже не сказала семье, что беременна, ведь, скорее всего, они бы не приняли эту новость.

За смягчение наказания Шабнам также выступает ее сын, которому уже 13 лет и которого она родила в тюрьме. Он даже написал письмо президенту.

Казнь женщины в США

В январе этого года в США впервые за 68 лет казнили женщину. Лизу Монтгомери обвиняли в убийстве беременной девушки в 2007 году.

Жертва была на восьмом месяце беременности, когда Лиза разрезала ей живот и забрала ребенка, выдав его за своего.