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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Були проти коханця: в Індії вперше за 66 років можуть стратити жінку, яка вбила 7 родичів

вязниця

В Індії можуть стратити людину вперше з 1955 року. Нею може стати індіанка Шабнам, яка у 2008 році разом з коханцем Салімом вбила сімох членів своєї родини, серед яких була 10-місячна дитина.

У батька Шабнам було перерізане горло, тіла двох її братів, матері, 14-річного двоюрідного брата і ще однієї родички лежали майже обезголовленими у залитій кров’ю кімнаті.  А 10-місячного племінника задушили.

Суд встановив, що у день вбивства Шабнам напоїла родичів снодійним, а коли вони заснули, то покликала коханця, який прийшов з сокирою. Поліції пара вирішила сказати, що в будинок пробралися злочинці.

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Водночас адвокати жінки називають її жертвою кастової системи і проти страти. За їхніми словами, сім’ї не схвалювали союз пари. Коли їй було 22 роки, а коханцю – 24, то батько побив Шабнам після того, як дізнався про їхні стосунки.

Через це вона навіть не сказала родині, що вагітна, адже, найімовірніше, вони б не прийняли цю новину.

За пом’якшення покарання Шабнам також виступає її син, якому вже 13 років і якого вона народила у в’язниці. Він навіть написав листа президенту.

Страта жінки у США

У січні цього року у США вперше за 68 років стратили жінку. Лізу Монтгомері звинувачували у вбивстві вагітної дівчини у 2007 році.

Жертва була на восьмому місяці вагітності, коли Ліза розрізала їй живіт та забрала дитину, видавши її за свою.

Джерело: CNN

Фото: Pixabay

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