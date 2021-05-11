Стрілянина в Казані в школі – що відомо про Ільназа Галявієва (ФОТО)

Російські силовики затримали хлопця, який влаштував стрілянину в російській школі №175 в Казані. Він убив сімох дітей і вчительку.

Затриманим виявився 19-річний випускник цієї школи Ільназ Галявієв.

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Під час затримання хлопець заявив, що за адресою його прописки закладена бомба.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих в результаті стрілянини в школі в Казані зросла до 13 осіб. Також зазначається, що Галявієв перед нападом на школу завів Telegram-канал, де ділився своїми намірами та писав, що хоче вбити людей і застрелитися.

Іншого стрільця силовики ліквідували в будівлі школи.

Нагадаємо, кілька школярів вистрибнули з вікон гімназії, коли почули постріли, тому число жертв і постраждалих може зрости.

Стрілянина в Казані

Перші повідомлення про стрілянину в Казані з’явилися сьогодні вранці. Повідомлялося, що двоє невідомих чоловіків увірвалися в гімназію і влаштували там стрілянину.

Зараз на місці події – близько 20 автомобілів швидкої допомоги, силовики та представники місцевої влади.