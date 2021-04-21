Туры в Черногорию — для Украинской отменили все ограничения

Черногория отменяет все ограничения для туристов из Украины. Также страна будет принимать без ограничений граждан России, Беларуси и Северной Македонии.
Об этом сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич.
— Рады сообщить вам, что для посещения Черногории во время туристического сезона 2021 года для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование, — сообщил он.
Отметим, что еще в конце марта правительство Черногории обсуждало план снятия карантинных ограничений для возобновления иностранного туризма летом 2021 года.
До этого иностранные туристы в Черногории должны были предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сертификат вакцинации от коронавируса или справку с положительным результатом анализа на антитела.
Греция открылась для туристов
Открыться для иностранных туристов также решила Греция. Сейчас страну могут посетить граждане США, стран Евросоюза, Великобритании и других. Для украинцев Греция откроется 14 мая.
Украинские турагентства уже начали предлагать туры на курорты Греции на май.
Источник: Милойко Спаич