Туры в Черногорию — для Украинской отменили все ограничения

Черногория отменяет все ограничения для туристов из Украины. Также страна будет принимать без ограничений граждан России, Беларуси и Северной Македонии.

Об этом сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич.

— Рады сообщить вам, что для посещения Черногории во время туристического сезона 2021 года для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование, — сообщил он.

Отметим, что еще в конце марта правительство Черногории обсуждало план снятия карантинных ограничений для возобновления иностранного туризма летом 2021 года.

До этого иностранные туристы в Черногории должны были предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сертификат вакцинации от коронавируса или справку с положительным результатом анализа на антитела.

Греция открылась для туристов

Открыться для иностранных туристов также решила Греция. Сейчас страну могут посетить граждане США, стран Евросоюза, Великобритании и других. Для украинцев Греция откроется 14 мая.

Украинские турагентства уже начали предлагать туры на курорты Греции на май.

Источник: Милойко Спаич