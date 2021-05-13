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Факти / Світ
Людмила Грубник |

У Чорногорії туристи зможуть здати тест на Covid-19 безкоштовно – умова

будва чорногорія

Мандрівники, які після візиту до Чорногорії залишають країну, зможуть безкоштовно здати тест на коронавірус.

Це можливо, якщо у державі, звідки вони родом, є така вимога.

За інформацією місцевих органів охорони здоров’я, також туристам надаватиметься безкоштовне лікування, якщо під час перебування на території країни вони захворіли на коронавірус.

Ці заходи запровадили додатково до зняття всіх карантинних обмежень на в’їзд до країни, зокрема скасування ПЛР-тесту на наявність коронавірусу.

У туристичному сезоні 2021 року його робити не потрібно.

Читайте
Без ПЛР-тесту і щеплення: Чорногорія скасовує обмеження для українських туристів

Виїзд українців за кордон

Напередодні літніх відпусток низка курортних країн відкрила свої кордони для туристів, зокрема й з України.

З-поміж них – Чорногорія, Грузія, Туреччина, Єгипет.

Детальніше про те, які країни доступні для українців у 2021 році, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: RTCG

Фото: Depositphotos

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