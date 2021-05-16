Посольства Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации отрабатывают возможные маршруты возвращения домой украинцев, которые попросили эвакуировать их из сектора Газы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, сейчас 120 украинцев изъявили желание покинуть сектор Газа.

Представитель МИД отметил, что министерство поддерживает связь с украинцами, которые сейчас находятся на этой территории. Сейчас в Израиле идут активные боевые действия между страной и ХАМАС.

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За это время в Израиле были убиты 149 палестинцев, среди которых 41 ребенок. В то же время израильская сторона, по последним данным, сообщает о 10 погибших граждан, среди которых было двое детей.

В то же время на фоне обострения боевых действий в Израиле около 1 тыс. человек получили ранения. 15 мая в секторе Газа разрушили многоэтажку, в которой находилось несколько офисов СМИ.

В ООН выразили обеспокоенность из-за усиления насилия в Израиле среди мирного населения и заявили, что это нарушает международное право.