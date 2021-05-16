Посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації відпрацьовують можливі маршрути повернення додому українців, які попросили евакуювати їх з сектора Гази.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, наразі 120 українців виявили бажання залишити сектор Гази.

Речник МЗС зазначив, що міністерство підтримує звязок з українцями, які нині перебувають на цій території. Наразі в Ізраїлі тривають активні бойові дії між країною та ХАМАС.

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За цей час в Ізраїлі було вбито 149 палестинців, серед яких 41 дитина. Водночас ізраїльська сторона, за останніми даними, повідомляє про 10 загиблих громадян, серед яких було двоє дітей.

Водночас на тлі загострення бойових дій в Ізраїлі близько 1 тис. людей отримали поранення. 15 травня у секторі Гази зруйнували багатоповерхівку, в якій перебувало декілька офісів ЗМІ.

В ООН висловили стурбованість посилення насильства в Ізраїлі серед мирного населення та заявили, що це порушує міжнародне право.