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Факты / Мир
Марія Степанюк |

В Черное море вошел патрульный корабль Королевского флота Великобритании

Патрульний корабель Королівського флоту

Патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent (Р224) вошел в акваторию Черного моря.

Судно прошло пролив Босфор утром 16 мая. Об этом сообщил руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

— По состоянию на 9:00 (по киевскому времени) 16 мая 2021 года к проливу Босфор в направлении Черного моря подходит патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent (Р224), — написал Клименко на своей странице в Facebook.

Аббревиатура OPV — это Offshore Patrol Vessels, что означает патрульный корабль прибрежной зоны. Это судно было принято в состав Королевского флота в августе 2020 года.

Также Клименко отметил, что именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нужны сегодня для блокировки части рисков.

Патрульний корабель Королівського флоту

По информации мониторинга Мarinetraffic, по состоянию на 12.30, OPV Trent (Р224) успешно преодолел пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря.

Совместные тренировки ВМС Украины и береговой охраны США

11 мая ВМС ВС Украины, береговая охрана США и морская охрана Госпогранслужбы Украины провели совместные тренировки типа PASSEX в акватории Черного моря.

Подробнее о совместных тренировках и их целях читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Клименко

Фото: Андрей Клименко

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