У Чорне море увійшов патрульний корабель Королівського флоту Британії

Патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV Trent (Р224) увійшов до акваторії Чорного моря.

Судно пройшло протоку Босфор вранці 16 травня. Про це повідомив керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

— Станом на 09:00 (за київським часом) 16 травня 2021 року до протоки Босфор у напрямку Чорного моря підходить патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV Trent (Р224), – написав Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Абревіатура OPV – це Offshore Patrol Vessels, що означає патрульний корабель прибережної зони. Це судно було прийняте до складу Королівського флоту у серпні 2020 року.

Також Клименко зазначив, що саме патрульні кораблі та патрульні операції із захисту судноплавства між Босфором та портами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей потрібні сьогодні для блокування частини ризиків.

За інформацією моніторинг Мarinetraffic, станом на 12.30, OPV Trent (Р224) успішно подолав протоку Босфор і увійшов до акваторії Чорного моря.

Спільні тренування ВМС України та берегової охорони США

11 травня ВМС ЗС України, берегова охорона США та морська охорона Держприкордонслужби України провели спільні тренування типу PASSEX в акваторії Чорного моря.

Детальніше про спільні тренування та їхню мету читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Клименко

Фото: Андрій Клименко