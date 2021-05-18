Самый мощный циклон Тауктае накрыл Индию, есть погибшие

Западное побережье Индии накрыл сильнейший циклон Тауктае. Вследствие него погибли минимум 12 человек.
В частности, это самый мощный циклон в стране за 20 лет.
По словам представителя береговой охраны, кроме 12 погибших, еще 28 рыбацких лодок пропали без вести.
Индийским властям пришлось эвакуировать более 150 тыс. человек из домов в штате Гуджарат в приюты.
В то же время в издании BBC отмечают, что это вызывает тревогу у местных жителей по поводу возможной новой волны коронавируса в ближайшее время.
Кроме того, правительство Индии приостановило кампанию по вакцинации в нескольких прибрежных городах, которые находятся в зоне риска.
Циклон Тауктае пронесся мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра.
В результате него разрушены дома и отключено электричество в нескольких районах штатов.
В то же время аэропорт и порты закрыли после чрезвычайного происшествия. Также пострадала из-за затопления рельсов одна из самых загруженных железных дорог в мире Мумбаи.
Министр доходов Гуджарата Панкадж Кумар отметил, что этот циклон можно сравнить с циклоном 1998 года.
Тогда же он унес жизни более 4 тыс. человек и нанес большой вред стране.
Снегопад в Карпатах
В Карпатах на горе Поп Иван в ночь на 8 мая выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.
По состоянию на 9.30 утра 8 мая, на горе Поп Иван Черногорский наблюдалась облачная погода с прояснениями.
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