Самый мощный циклон Тауктае накрыл Индию, есть погибшие

Западное побережье Индии накрыл сильнейший циклон Тауктае. Вследствие него погибли минимум 12 человек.

В частности, это самый мощный циклон в стране за 20 лет.

По словам представителя береговой охраны, кроме 12 погибших, еще 28 рыбацких лодок пропали без вести.

Индийским властям пришлось эвакуировать более 150 тыс. человек из домов в штате Гуджарат в приюты.

В то же время в издании BBC отмечают, что это вызывает тревогу у местных жителей по поводу возможной новой волны коронавируса в ближайшее время.

Кроме того, правительство Индии приостановило кампанию по вакцинации в нескольких прибрежных городах, которые находятся в зоне риска.

Циклон Тауктае пронесся мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра.

В результате него разрушены дома и отключено электричество в нескольких районах штатов.

В то же время аэропорт и порты закрыли после чрезвычайного происшествия. Также пострадала из-за затопления рельсов одна из самых загруженных железных дорог в мире Мумбаи.

Министр доходов Гуджарата Панкадж Кумар отметил, что этот циклон можно сравнить с циклоном 1998 года.

Тогда же он унес жизни более 4 тыс. человек и нанес большой вред стране.

Снегопад в Карпатах

В Карпатах на горе Поп Иван в ночь на 8 мая выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

По состоянию на 9.30 утра 8 мая, на горе Поп Иван Черногорский наблюдалась облачная погода с прояснениями.

Подробнее о снегопаде в Карпатах читайте на Фактах ICTV.