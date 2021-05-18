Найпотужніший циклон Тауктає накрив Індію, є загиблі

Західне узбережжя Індії накрив надзвичайно сильний циклон Тауктає. Внаслідок нього загинуло щонайменше 12 осіб.

Зокрема, це найпотужніший циклон у країні за 20 років.

За словами представника берегової охорони, окрім 12 загиблих, ще 28 рибальських човнів пропали безвісти.

Індійській владі довелося евакуювати понад 150 тис. людей із будинків у штаті Гуджарат до притулків.

Водночас у виданні BBC зазначають, що це викликає тривогу в місцевих жителів із приводу можливої нової хвилі коронавірусу в найближчий час.

Окрім того, уряд Індії призупинив вакцинальну кампанію у кількох прибережних містах, які знаходяться в зоні ризику.

Циклон Тауктае пронісся повз прибережних штатів Керала, Карнатака, Гоа та Махараштра.

Внаслідок цього зруйновано будинки та відключено електрику в декількох районах штатів.

Водночас аеропорт та порти закрили після надзвичайної події. Також постраждала через затоплення рейок одна з найбільш завантажених залізниць у світі Мумбаї.

Міністр доходів Гуджарату Панкадж Кумар зазначив, що цей циклон можна порівняти з циклоном 1998 року.

Тоді ж він забрав життя понад 4 тис. людей і завдав великої шкоди країні.

Снігопад в Карпатах

В Карпатах на горі Піп Іван у ніч на 8 травня випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.

Станом на 9.30 ранку 8 травня, на горі Піп Іван Чорногірський спостерігалася хмарна погода з проясненнями.

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