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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Лукашенко запретил освещать митинги в прямом эфире

Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко запретил освещать несогласованные митинги в прямом эфире. Местные органы власти также уполномочили приостанавливать работу инфраструктуры для борьбы с несогласованными акциями.

Соответствующий указ Лукашенко подписал в понедельник, 24 мая.

— Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды, — говорится в указе.

Журналистам также запретили выступать в качестве организаторов или участников таких акций, а местные органы и органы внутренних дел уполномочили приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) для противодействия несогласованным мероприятиям.

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Кроме того, закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы к организации и проведению несогласованных митингов.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования.

Тюрьма за прямой эфир

Ранее в Минске суд приговорил к двум годам тюрьмы журналистов польского телеканала Белсат за прямой эфир акции протеста.

По версии следствия, женщины якобы блягодаря озвученной информации на так называемых деструктивных аккаунтах в соцсетях собрали протестующих на митинг.

Источник:  БелТа

Фото: Dreamstime

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