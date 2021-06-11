Канцлер Німеччини Ангела Меркель планує вирушити до Вашингтона, щоб обговорити з президентом США Джо Байденом ситуацію щодо України та газопроводу Північний потік-2. Про це пише німецьке видання з посиланням на власне джерело.

Наразі точна дата невідома, але зустріч може відбутися в липні або серпні. Меркель вперше відвідає США після того, як Джо Байден обійняв посаду президента.

Лідери Німеччини та США обговорять низку важливих тем, однак найголовніша стосуватиметься російського газогону.

За даними джерела, Німеччина напрацювала компромісний план, як можна розрядити конфлікт. Концепція буде спрямована на те, щоб зробити більш помітною допомогу, яку Німеччина надає Україні.

– Плани перетворити Україну на експортера водню існують давно. Якщо континент хоче досягти своїх кліматичних цілей, Європі терміново необхідний водень як енергоносій. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього наявну мережу газопроводів, – зазначає видання.

Однак для втілення ідеї Києву необхідна фінансова підтримка, щоб водень можна було виготовляти без шкоди для довкілля.

Будівництво Північного потоку-2

11 червня газопровід Північний потік-2 почали готувати до заповнення газом. Цей процес триватиме кілька місяців – повідомила прес-служба компанії-оператора.

Також триває будівництво на трубопроводі другої лінії.

Джерело: Handelsblatt