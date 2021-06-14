Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білорусів треба навчити навичкам поводження зі стрілецькою зброєю, оскільки в країні може бути війна.

Читайте Лідери G7 вимагають від Лукашенка піти у відставку та провести вибори

Про це він сказав під час відвідування заводу з виробництва боєприпасів Устя.

– Хто гарантує, що ми не будемо воювати? Ні ти, ні я, ніхто не може гарантувати. Світ здурів взагалі. Війна може спалахнути в будь-який момент в будь-якій точці, не дай бог у нас, – заявив Лукашенко, нагадавши про важливість навчання населення навичкам поводження зі стрілецькою зброєю.

Невизнаний президент вважає, що до навчання потрібно залучати тих, хто не служив в армії, зокрема, студентів.

– Зрозуміло, що навичкам поводження зі зброєю навчають тих, хто проходить підготовку в збройних силах, однак є значне число тих, хто не потрапляє в війська за призовом. Ось на них і варто звернути увагу. А чому студентів та інших не привернути і не навчити стрілецькою зброєю користуватися – зібрати, розібрати автомат, стрельнути? Щоб уміли користуватися, і щоб не довелося у важкі часи навчатися на полі бою, – сказав Лукашенко.

Покарання за протести

Раніше Лукашенко вирішив посилити покарання за проведення масових заходів. Зокрема, кримінальна відповідальність передбачена за участь та організацію протестів.

Згідно з документом, будуть заарештовувати або садити в тюрму до трьох років за неодноразове проведення масових заходів.

Також за залучення до екстремістської діяльності та “інше сприяння” такій діяльності загрожує до чотирьох років позбавлення волі або від двох до шести років в’язниці.

Джерело: БелТа