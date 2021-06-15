Честный ответ: Байдена снова спросили, считает ли он Путина убийцей

Президент России Владимир Путин сделал в своей жизни определенные вещи, из-за которых его можно сейчас назвать убийцей.

Об этом заявил лидер США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Так, когда главу Белого дома спросили, считает ли он до сих пор Путина убийцей, то Байден рассмеялся.

— Я считаю, что в прошлом Путин фактически признавал, что имели место определенные вещи, которые он мог сделать или сделал. Но когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно, — добавил Байден.

По мнению президента Штатов, это не имеет большого значения перед следующей встречей.

В то же время Байден подтвердил, что называл Путина достойным противником после предыдущего саммита с ним.

Также он добавил, что иногда нужно заключать договоренности с соперниками.

Заявление Байдена

В марте 2021 года президент США Джо Байден сказал, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей.

Также глава Белого дома добавил, что Путин заплатит за вмешательство в американские выборы.