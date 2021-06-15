Чесна відповідь: Байдена знову запитали, чи вважає він Путіна убивцею

Президент Росії Володимир Путін зробив у своєму житті певні речі, через які його можна зараз назвати вбивцею.

Про це заявив лідер США Джо Байден під час прес-конференції за підсумками саміту НАТО.

Так, коли главу Білого дому запитали, чи вважає він досі Путіна убивцею, то Байден розсміявся.

– Я вважаю, що в минулому Путін фактично визнавав, що мали місце певні речі, які він міг зробити або зробив. Але коли мені поставили це питання в ефірі, я відповів чесно.

На думку президента Штатів, це не має великого значення перед наступною зустріччю.

Водночас Байден підтвердив, що називав Путіна гідним противником після попереднього саміту із ним.

Також він додав, що іноді потрібно укладати домовленості з суперниками.

Заява Байдена

У березні 2021 року президент США Джо Байден сказав, що вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею.

Також очільник Білого дому додав, що Путін заплатить за втручання в американські вибори.