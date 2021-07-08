Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Максим Зайченко |

Міграційна криза в Литві: країна просить допомоги у Туреччини

Міграційна криза в Литві: країна просить допомоги у Туреччини

Литва просить Туреччину допомоги з ідентифікацією мігрантів, які прибувають в країну з Білорусі. Про це міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс попросив свого турецького колегу. 

Він вважає, що Туреччина знає їх особистості.

– Велика частина людей (які прибувають в Литву з Білорусі, – Ред.) прибуває туди з Туреччини турецькими авіалініями. Ми вважаємо, що Туреччина знає їх особистості… У співпраці з Туреччиною ми можемо легко визначити їх особистості та зажадати, щоб вони були прийняті державами, з яких вони приїхали, – розповів він журналістам у Вільнюсі. 

Ландсбергіс також заявив, що 7 липня викликав главу посольства Білорусі з вимогою припинити потік нелегальних мігрантів через литовсько-білоруський кордон.

Нагадаємо, раніше глава уряду Литви Інгрида Шимоніте заявила, що на кордоні з Білоруссю країна побудує стіну. Це потрібно для стримування нелегального потоку мігрантів.

Вона також звинуватила білоруський режим в організації нелегальних потоків мігрантів. На її думку, умови для перетину кордону створюються навмисно.

Читайте
Режим Лукашенка використовує нелегальну міграцію для тиску на ЄС - Науседа

Джерело: Delfi

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка