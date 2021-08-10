В Германии наводнения, которые начались в стране в середине июля, нанесли ущерб на €30 млрд. Именно такую сумму получили пострадавшие земли от Министерства финансов.

Так, ущерб в Северном Рейне-Вестфалии оценивается €15 млрд, а в Рейнланд-Пфальц — чуть менее €14 млрд. Остальной ущерб пришелся на Баварию и Саксонию.

Кроме этого, по данным правительства Германии, ремонт железнодорожной инфраструктуры обойдется до €2 млрд.

— Наводнение 14 и 15 июля было, вероятно, крупнейшим стихийным бедствием, которое произошло в земле Северный Рейн-Вестфалия с момента образования Федеративной Республики Германия… После всего, что я видел за последние несколько недель, я все еще глубоко потрясен, — сказал премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Он добавил, что 150 школ и более 200 детских садов были повреждены в результате наводнения, а также свыше 50 аптек.

Наводнение в Германии

В середине июля Германия страдала от аномальных наводнений, которые начались из-за длительных дождей.

Несколько сотен людей стали жертвами непогоды, а множество домов были разрушены.

Подробнее о непогоде в разных уголках мира и количестве погибших читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Tagesspiegel