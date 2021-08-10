У Німеччині повені, які почалися в країні в середині липня, завдали шкоди на €30 млрд. Саме таку суму отримали постраждалі землі від Міністерства фінансів.

Так, збиток у Північному Рейні-Вестфалії оцінюється в €15 млрд, а в Рейнланд-Пфальц трохи менше як €14 млрд. Решта збитків припало на Баварію і Саксонію.

Крім цього, за даними уряду Німеччини, ремонт залізничної інфраструктури обійдеться до €2 млрд.

– Повінь 14 і 15 липня була, ймовірно, найбільшим стихійним лихом, що сталося в землі Північний Рейн-Вестфалія з моменту утворення Федеративної Республіки Німеччина… Після всього, що я бачив за останні кілька тижнів, я досі глибоко вражений, – сказав прем’єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.

Він додав, що 150 шкіл і понад 200 дитячих садків були пошкоджені внаслідок повені, а також понад 50 аптек.

Повінь у Німеччині

У середині липня Німеччина страждала від аномальних повеней, які почалися через тривалі дощі.

Кілька сотень людей стали жертвами негоди, а безліч будинків були зруйновані.

Детальніше про негоду в різних куточках світу і кількість загиблих читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Tagesspiegel