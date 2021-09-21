Виверження вулкана Кумбре-Велья на Канарських островах незабаром може призвести до того, що лава досягне океану. Через це місцева влада заборонила прохід у прибережну зону острова.

Людей попередили, що від контакту лави з солоною водою можливі вибухи та виділення токсичних газів, тому перебувати неподалік небезпечно.

Прибережну зону закриють на ділянці від Пуерто Наос до муніципалітету Тасакорте. На кордоні зони чергуватимуть правоохоронці.

За даними El Pais, коли потік лави з температурою близько 1 тис. градусів за Цельсієм торкнеться води, температура якої близько 20 градусів, очікується вибух і утворення хмари з водяної пари.

Також почнеться хімічна реакція компонентів лави з солоною водою, у результаті чого можуть виділятися сполуки, що викликають подразнення шкіри, очей, дихальної системи. Додатково є ризик несподіваного обвалу фрагментів берега і цунамі.

Прогнозувалося, що потоки розпеченої лави досягнуть берега ввечері 20 вересня, однак активність вулкана дещо спала.

Виверження почалося в неділю приблизно о 15.00 за місцевим часом. Перед цим, минулого тижня, на території острова і його околицях фіксували підвищену сейсмічну активність.

За повідомленнями ЗМІ, лава з вулкана Кумбре-Велья руйнувала все на своєму шляху. Відомо про близько 100 зруйнованих будинків.

Джерело: El Pais