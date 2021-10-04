В Южной Калифорнии более 400 т нефти попало в Тихий океан

В Южной Калифорнии (США) произошла масштабная утечка нефти в Тихий океан. Из-за прорыва трубы в воду попало около 3 тыс. баррелей нефти (более 400 тонн). В результате образовалось большое пятно площадью 34 кв. км.

Утечка произошла из трубопровода компании Amplify Energy Corp в пятницу вечером или в субботу утром. К вечеру субботы его уже отключили.

В результате утечки нефти существенно пострадала местная природа. На побережье Южной Калифорнии нашли около 3,5 тыс. мертвых рыб и птиц.

Местные власти уже закрыли некоторые пляжи в нескольких округах. Чиновники прогнозируют, что они могут быть закрыты неделями или даже месяцами. Мэр Хантингтон-Бич назвал ситуацию экологической катастрофой.

Специальные службы занимаются ликвидацией последствий утечки. Для предотвращения распространения нефти они обустроили заграждения.

Сейчас нефтяное пятно имеет длину примерно 5,8 морских миль (10,7 км) и проходит от пристани Хантингтон-Бич до пляжа Ньюпорт.

Конгрессмен США Мишель Стол призвала президента Джо Байдена объявить о катастрофе для жителей округа Ориндж, где произошла утечка нефти.