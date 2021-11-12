Репортеры без границ призвали Польшу впустить СМИ на границу с Беларусью

Репортеры без границ (RSF) призвали Польшу впустить СМИ в закрытую зону на границе с Беларусью, ввиду драматической ситуации, в которой оказались прибывшие туда беженцы.

Так, в заявлении на сайте организации напомнили, что в данной зоне со 2 сентября действует чрезвычайное положение, которое запрещает журналистам заходить в полосу шириной три километра и длиной в 418 километров.

– Новости из зоны отчуждения поступают либо от официальных органов, либо из источников в социальных сетях. Для того, чтобы независимо проверить эту информацию, журналисты должны иметь возможность свободно передвигаться, – сказал представитель правления RSF Михаэль Редиске.

Ранее НАТО осудило Беларусь за искусственное создание миграционного кризиса.

Тем временем спикер полиции Подляшья Томаш Крупа рассказал, что 11 ноября в 20.00 в районе Кузницы белорусские военные пыталась силой вытолкать на территорию Польши группу нелегальных мигрантов.

По его данным, в основном речь идет о женщинах и детях.

На границе Польши большая группа мигрантов оказалась 8 ноября, ее сопровождали силовики Беларуси.

Эстония, Латвия, Польша и Литва обвиняют в произошедшем Александра Лукашенко и его режим. Они считают, что Лукашенко использует нелегалов в качестве оружия в гибридной войне.

Украина пошла на усиление границы с Беларусью после начала миграционного кризиса. Министерство внутренних дел решило привлечь к охране 8,5 тыс. военных Госпогранслужбы, полицию и Нацгвардию.

Источник: Репортеры без границ