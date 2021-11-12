Репортери без кордонів закликали Польщу впустити ЗМІ на кордон із Білоруссю

Репортери без кордонів (RSF) закликали Польщу впустити ЗМІ в закриту зону на кордоні з Білоруссю, зважаючи на драматичну ситуацію, в якій опинилися біженці.

Так, у заяві на сайті організації нагадали, що в цій зоні з 2 вересня діє надзвичайний стан, який забороняє журналістам заходити в смугу завширшки три кілометри і завдовжки 418 кілометрів.

– Новини із зони відчуження надходять або від офіційних органів, або із джерел у соціальних мережах. Для того, щоб незалежно перевірити цю інформацію, журналісти повинні мати можливість вільно пересуватися, – сказав представник правління RSF Міхаель Редіске.

Раніше НАТО засудило Білорусь за штучне створення міграційної кризи.

Тим часом речник поліції Підляшшя Томаш Крупа розповів, що 11 листопада о 20.00 в районі Кузниці білоруські військові намагалися виштовхати на територію Польщі групу нелегальних мігрантів.

За його даними, в основному йдеться про жінок та дітей.

На кордоні Польщі велика група мігрантів опинилась 8 листопада, її супроводжували силовики Білорусі.

Естонія, Латвія, Польща та Литва звинувачують у тому, що сталось, Олександра Лукашенка та його режим. Вони вважають, що Лукашенко використовує нелегалів як зброю у гібридній війні.

Україна пішла на посилення кордону із Білоруссю після початку міграційної кризи. Міністерство внутрішніх справ вирішило залучити до охорони 8,5 тис. військових Держприкордонслужби, поліцію та Нацгвардію.

Джерело: Репортери без кордонів