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Репортери без кордонів закликали Польщу впустити ЗМІ на кордон із Білоруссю

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Репортери без кордонів закликали Польщу впустити ЗМІ на кордон із Білоруссю

Репортери без кордонів (RSF) закликали Польщу впустити ЗМІ в закриту зону на кордоні з Білоруссю, зважаючи на драматичну ситуацію, в якій опинилися біженці.

Так, у заяві на сайті організації нагадали, що в цій зоні з 2 вересня діє надзвичайний стан, який забороняє журналістам заходити в смугу завширшки три кілометри і завдовжки 418 кілометрів.

– Новини із зони відчуження надходять або від офіційних органів, або із джерел у соціальних мережах. Для того, щоб незалежно перевірити цю інформацію, журналісти повинні мати можливість вільно пересуватися, – сказав представник правління RSF Міхаель Редіске.

Раніше НАТО засудило Білорусь за штучне створення міграційної кризи.

Тим часом речник поліції Підляшшя Томаш Крупа розповів, що 11 листопада о 20.00 в районі Кузниці білоруські військові намагалися виштовхати на територію Польщі групу нелегальних мігрантів.

За його даними, в основному йдеться про жінок та дітей.

На кордоні Польщі велика група мігрантів опинилась 8 листопада, її супроводжували силовики Білорусі.

Естонія, Латвія, Польща та Литва звинувачують у тому, що сталось, Олександра Лукашенка та його режим. Вони вважають, що Лукашенко використовує нелегалів як зброю у гібридній війні.

Україна пішла на посилення кордону із Білоруссю після початку міграційної кризи. Міністерство внутрішніх справ вирішило залучити до охорони 8,5 тис. військових Держприкордонслужби, поліцію та Нацгвардію.

Джерело: Репортери без кордонів

Фото: Pexels

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