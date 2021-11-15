Генсек НАТО и министры обороны ЕС встретятся из-за проблемы с мигрантами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 16 ноября проведет консультации с министрами обороны ЕС из-за проблем с мигрантами на границе с Беларусью.

Об этом Столтенберг рассказал во время брифинга в Брюсселе 15 ноября.

– Активирует ли альянс четвертую статью? Я думаю, что необходимо проконсультироваться с членами альянса, а также – с Европейским Союзом. Я буду консультироваться с министрами обороны ЕС завтра, – подчеркнул генсек.

Он также добавил, что НАТО осуждает действия режима Александра Лукашенко по использованию в своих целях мигрантов, включая семьи с маленькими детьми, для гибридных действий против членов альянса.

Напомним, что четвертая статья договора предусматривает созыв совета НАТО для консультаций.

Она может использоваться в случаях, когда одна из стран альянса считает, что возникла угроза ее безопасности.

По данным брюссельского корреспондента Радіо Свобода Рикарда Йозвяка, 15 ноября в ЕС утвердили критерии введения новых санкций против лиц и организаций Беларуси из-за миграционного кризиса.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который 14 ноября анонсировал введение санкций против Беларуси, ранее отмечал, что санкции ЕС коснутся около 30 белорусских должностных лиц.