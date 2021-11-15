Генсек НАТО та міністри оборони ЄС зустрінуться через проблему з мігрантами

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що 16 листопада проведе консультації з міністрами оборони ЄС через проблеми з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Про це Столтенберг розповів під час брифінгу в Брюсселі 15 листопада.

– Чи активує альянс четверту статтю? Я думаю, що необхідно проконсультуватися з членами альянсу, а також із Європейським Союзом. Я консультуватимуся з міністрами оборони ЄС завтра, – наголосив генсек.

Він також додав, що НАТО засуджує дії режиму Олександра Лукашенка щодо використання мігрантів, зокрема сімей із маленькими дітьми, для гібридних дій проти членів альянсу.

Нагадаємо, що четверта стаття договору передбачає скликання ради НАТО щодо консультацій.

Вона може використовуватись для тих випадків, коли одна із країн альянсу вважає, що виникла загроза її безпеці.

За даними брюссельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, 15 листопада в ЄС затвердили критерії запровадження нових санкцій проти осіб та організацій Білорусі через міграційну кризу.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, який 14 листопада анонсував введення санкцій проти Білорусі, раніше зазначав, що санкції ЄС торкнуться близько 30 білоруських посадових осіб.