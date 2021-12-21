Северный поток-2 может поставить под угрозу коалицию в Германии – посол

Посол Украины в Германии Андрей Мельник 21 декабря заявил, что в случае ухудшения ситуации с безопасностью на украинско-российской госгранице вопрос дальнейшей судьбы Северного потока-2 может привести к тому, что коалиция ФРГ окажется под угрозой.

– Поскольку позиции партий в рамках коалиции разные. Как вы знаете, Северный поток-2 даже не является частью коалиционного соглашения как такового. Он не упоминается ни одним словом, – подчеркнул посол.

Мельник добавил, что если ситуация обострится, вопрос Северного потока-2 выйдет в политическую плоскость.

– Мы над этим работаем, чтобы он снова вернулся в политическую плоскость, – добавил Андрей Мельник.

Напомним, министр экономики и защиты климата Германии сообщил, что считает Северный поток-2 геополитической ошибкой.

18 октября стало известно о заполнении первой нитки Северного потока-2 техническим газом.

После этого в Госдепартаменте США заявили, что Северный поток-2 не заработает до марта 2022 года из-за процесса сертификации в Германии и Еврокомиссии.

Фото: МИД