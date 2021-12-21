Північний потік-2 може поставити під загрозу коаліцію у Німеччині – посол

Посол України в Німеччині Андрій Мельник 21 грудня заявив, що у разі погіршення ситуації з безпекою на українсько-російському держкордоні питання подальшої долі Північного потоку-2 може призвести до того, що коаліція ФРН опиниться під загрозою.

– Оскільки позиції партій у рамках коаліції є різними. Як ви знаєте, Північний потік-2 навіть не є частиною коаліційної угоди як такої. Він не згадується жодним словом, – наголосив посол.

Мельник додав, що якщо ситуація загостриться, питання Північного потоку-2 вийде у політичну площину.

– Ми над цим працюємо, щоб він знову повернувся до політичної площини, – додав Андрій Мельник.

Нагадаємо, міністр економіки та захисту клімату Німеччини повідомив, що вважає Північний потік-2 геополітичною помилкою.

18 жовтня стало відомо про наповнення першої нитки Північного потоку-2 технічним газом.

Після цього в Держдепартаменті США заявили, що Північний потік-2 не запрацює до березня 2022 через процес сертифікації в Німеччині та Єврокомісії.

Фото: МЗС