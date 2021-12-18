В Германии назвали Северный поток-2 геополитической ошибкой

Строительство Северного потока-2 – это геополитическая ошибка. Все страны Европы, кроме Германии и Австрии, всегда выступали против строительства.

Об этом заявил вице-канцлер, министр по экономике и защите климата Германии Роберт Хабек.

Он уверен, что газопровод не соответствует правилу анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании – добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.

Он заявил, что Северный поток-2 является геополитической ошибкой ФРГ.

– Теперь же трубопровод построен. Неясно, сможет ли он заработать. По этому вопросу нужно принимать решения в соответствии с европейским и национальным законодательством, — сказал политик.

Вице-канцлер также угрожал России жесткими последствиями в случае вторжения российских войск в Украину. При таком положении дел, по его словам, трубопровод точно не будет запущен.

О заполнении техническим газом первой нитки Северного потока-2 стало известно 18 октября.

Спустя неделю неделю в Госдепартаменте США отметили, что Северный поток-2 не заработает до марта 2022 года из-за процесса сертификации в Германии и Еврокомиссии.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung