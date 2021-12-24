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Факты / Мир

Противостояние между РФ и НАТО относительно Украины на опасном уровне — МИД Турции

Валентина Летяк редактор ленты
туреччина

Конфликт между РФ и Украиной, как и между Москвой и НАТО, достиг опасного уровня, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

– Мы не будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас интенсивные отношения с Россией. Во многих сложных уравнениях, подобных этому, мы делаем то, чего требует дух времени и наша национальная безопасность, – сказал турецкий дипломат.

Чавушоглу напомнил, что Турция имеет второй по величине военный контингент в НАТО и является пятым по величине участником операций и миссий Альянса, поэтому играет активную роль в этих усилиях.

– Некоторые страны пытаются представить ЕС как альтернативу НАТО. Это неконструктивно и нереально. Неделимость трансатлантической безопасности является нашим основополагающим принципом, – добавил он.

В начале декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что может организовать переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина, поскольку у них хорошие отношения и с Украиной, и с Россией.

Источник: Anadolu

Фото: Depositphotos

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