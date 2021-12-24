Протистояння між РФ та НАТО щодо України на небезпечному рівні – МЗС Туреччини

Конфлікт між РФ та Україною, як і між Москвою та НАТО, досяг небезпечного рівня, заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

– Ми не ігноруватимемо наші принципи та близькі відносини з Україною лише тому, що у нас інтенсивні відносини з Росією. У багатьох складних рівняннях, подібних до цього, ми робимо те, чого вимагає дух часу і наша національна безпека, – сказав турецький дипломат.

Чавушоглу нагадав, що Туреччина має другий за величиною військовий контингент у НАТО та є п’ятим за величиною учасником операцій та місій Альянсу, тому відіграє активну роль у цих зусиллях.

– Деякі країни намагаються подати ЄС як альтернативу НАТО. Це неконструктивно та нереально. Неподільність трансатлантичної безпеки є нашим основним принципом, – додав він.

На початку грудня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що може організувати переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна, оскільки у них добрі стосунки і з Україною, і з Росією.

Джерело: Anadolu