Глава МИД Германии рассказала, о чем будет говорить во время визита в Украину и РФ

Во время визита в Украину и Россию министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет понять, насколько стороны готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе.

Кроме того, в Киеве она планирует обсудить модернизацию устойчивой украинской энергетики, развитие рынка зеленого водорода и поддержку киберзащиты.

– Обязательным условием дипломатии является понимание взгляда другой стороны, даже если у вас иногда совсем противоположные мнения. Вот почему такие визиты важны, особенно в трудные времена. Я буду внимательно слушать своих собеседников как в Москве, так и в Киеве. Я хочу выяснить на месте, есть ли готовность найти решение по дипломатическим каналам – прежде всего, чтобы снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс и наконец-то достичь прогресса в выполнении Минских договоренностей, — объяснила Бербок.

В МИД Германии заверили, что во время визита в Киев Анналена Бербок даст понять, что Берлин не ведет переговоры об Украине без Украины.

Министр иностранных дел добавила, что новое федеральное правительство ФРГ хотело бы основательных и стабильных отношений с Россией. Поэтому во время визита в Москву она хочет выслушать и выяснить позицию РФ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Украину в понедельник, 17 января. 18 января она проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Источник: МИД Германии