Очільниця МЗС Німеччини розповіла, про що говоритиме під час візиту до України та РФ

Під час візиту до України та Росії міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок хоче зрозуміти, наскільки сторони готові до дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Крім того, у Києві вона планує обговорити модернізацію сталої української енергетики, розвиток ринку зеленого водню та підтримку кіберзахисту.

– Обов’язковою умовою дипломатії є розуміння погляду іншої сторони, навіть якщо у вас іноді зовсім протилежні думки. Ось чому такі візити важливі, особливо у важкі часи. Я уважно слухатиму своїх співрозмовників як у Москві, так і в Києві. Я хочу з’ясувати на місці, чи є готовність знайти рішення за дипломатичними каналами – передусім, щоби знову вдихнути життя в нормандський процес і нарешті досягти прогресу у виконанні Мінських домовленостей, – пояснила Бербок.

У МЗС Німеччини запевнили, що під час свого візиту до Києва Анналена Бербок дасть зрозуміти, що Берлін не веде переговорів про Україну без України.

Міністр закордонних справ додала, що новий федеральний уряд ФРН хотів би ґрунтовних і стабільних відносин із Росією. Тому під час візиту до Москви вона хоче вислухати та з’ясувати позицію РФ.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Україну у понеділок, 17 січня. 18 січня вона проведе переговори з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Джерело: МЗС Німеччини