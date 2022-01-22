После переговоров с Лавровым Блинкен проконсультировался с Кулебой

После переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.
По данным пресс-секретаря Блинкена Неда Прайса, стороны обсудили наращивание Россией военной мощи у границ Украины.
Также Энтони Блинкен проинформировал Дмитрия Кулебу о его встречах с официальными лицами союзников, а также представителями России в Берлине и Женеве.
Он подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение РФ будет встречено быстрым, жестким и единым ответом со стороны Соединенных Штатов и их союзников.
– Госсекретарь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что без Украины не будет никаких решений по Украине, – говорится в заявлении.
Министр Кулеба, в свою очередь, поблагодарил Блинкена за “тесную координацию”.
– Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости, – написал Дмитрий Кулеба.
Напомним, 21 января Энтони Блинкен провел переговоры с Сергеем Лавровым в Женеве.
Главной темой было российское наращивание у украинских границ. Как эксперты оценивают результаты встречи Блинкена и Лаврова читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: U.S. Department of State