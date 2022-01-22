Після переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував до глави МЗС України Дмитра Кулеби.

За даними прес-секретаря Блінкена Неда Прайса, сторони обговорили нарощування Росією військової сили біля кордонів України.

Також Ентоні Блінкен поінформував Дмитра Кулебу про його зустрічі з офіційними представниками союзників, а також – Росії у Берліні та Женеві.

Він підкреслив, що будь-яке подальше вторгнення РФ зустрінеться швидкою, жорсткою і єдиною відповіддю з боку Сполучених Штатів та їх союзників.

– Держсекретар підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив, що без України не буде жодних рішень щодо України, – йдеться у заяві.

Міністр Кулеба, у свою чергу, подякував Блінкену за “тісну координацію”.

– Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів із РФ продовжує працювати, і це добрі новини, – написав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 21 січня Ентоні Блінкен провів переговори із Сергієм Лавровим у Женеві.

Головною темою було російське нарощування біля українських кордонів. Як експерти оцінюють результати зустрічі Блінкена та Лаврова читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: U.S. Department of State