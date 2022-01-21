Встреча Блинкена и Лаврова: эксперты оценили итоги переговоров

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялись переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из основных тем переговоров была Украина, а именно – стягивание Кремлем войск к нашей границе и реакция на происходящее Вашингтона и НАТО.

Как оценивают результаты этих переговоров политологи Олеся Яхно и Алексей Якубин – читайте в материале Фактов ICTV.

Олеся Яхно подчеркнула, что у встречи Блинкена с Лавровым нет никакого практического результата.

– Это больше процесс вместо результата. Россия заведомо выдвигает требования – к примеру, то, что касалось Румынии и других стран НАТО, – она выдвигает условия, которые заведомо невозможно выполнить. И Россия сама знает, что их никто не планирует выполнять, – подчеркнула эксперт.

Она выразила мнение, что США участвуют в этих переговорах из-за того, что хотят понять, что собираются делать в Кремле дальше.

По словам Яхно, еще с самого начала, когда прошли переговоры российской и американской делегаций 10 января 2022 года, во время которых прозвучали четкие заявления, что США не могут определять судьбу Европы и Украины двигаться или не двигаться в НАТО и что Соединенные Штаты готовы обсуждать вопросы нераспространения ядерного оружия и сокращения военных учений, стало понятно, что нет такого варианта, чтобы были достигнуты те договоренности, о которых говорит Россия.

– США пытаются понять, что хочет делать Россия, а она продолжает нагнетать, таким образом шантажируя, – подчеркнула политолог.

В то же время кандидат политических наук Алексей Якубин заявил, что эта встреча стала в первую очередь продолжением переговоров, которые длятся на протяжении последних недель.

– Как мы видим, за последнее время очень сильно выросло количество дипломатических контактов относительно ситуации на украинско-российской границе, чем, к примеру, было в том же 2019 году. Мы постоянно слышим про телефонные переговоры между Киевом и Вашингтоном, – сказал Якубин.

По его словам, это может быть связано с тем, что США отреагировали на призывы Украины быть активнее в плане участия в украинской ситуации в контексте европейской безопасности.

Среди позитивных итогов таких переговоров он назвал то, что пока ведутся эти дипломатические встречи, “военная эскалация РФ продолжаться не должна”.

Еще одним положительным моментом он назвал то, что на встрече поднимали вопрос, связанный с Минскими договоренностями.

– Несмотря на то, что существуют заявления, что, якобы, вот, Кремль и Вашингтон ни о чем не договорились, я считаю, что хорошо то, что разговоры ведутся, и они проходят на стольких уровнях – начиная от президента и заканчивая отдельными представителями и МИД, и Минобороны РФ, и США. И что, все-таки, вопрос военного обострения благодаря этим встречам минимизируется, – сказал он.

Политолог подчеркнул, что для Украины важно, что США стали достаточно активными по российской эскалации на нашей госгранице.