У середу, 26 січня, у французькому Страсбурзі Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проведе слухання в справі щодо злочинів Росії на українському Донбасі.

Згідно з інформацією на сайті ЄСПЛ, засідання розпочалося о 9.15 за місцевим часом (або ж о 10.15 за Києвом).

До Страсбурга прибула українська делегація на чолі з міністром юстиції Денисом Малюською.

Усні слухання стосуватимуться прийнятності об’єднаної міждержавної справи під назвою: Україна та Нідерланди проти Росії.

Йдеться про справу проти РФ стосовно Донбасу (подій на сході України), яка об’єднує три міждержавні заяви:

• Україна проти Росії (№ 8019/16), що стосується порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донбасу;

• Україна проти Росії (№ 43800/14), яка стосується викрадення та спроб незаконного вивезення дітей-сиріт з Донбасу до РФ у 2014 році;

• Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) щодо збиття в липні 2014 року в небі над Донбасом пасажирського літака Малайзійських авіаліній МН17.

Ця масштабна міждержавна справа перебуває у провадженні ЄСПЛ з 2014 року: тоді Київ подав перші скарги щодо подій на Донбасі та в окупованому Криму.

У листопаді 2020 року ЄСПЛ об’єднав усі три міждержавні скарги в одну справу Україна та Нідерланди проти РФ.

Що сьогодні розглядатимуть в ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини буде вирішувати, чи має він юрисдикцію для розгляду справи про події на Донбасі в період з квітня 2014 року.

Це важливий етап, після якого суд міг би перейти до розгляду заяв по суті.

Як зазначили в Міністерстві юстиції України, сьогодні команда Мін’юсту буде доводити в ЄСПЛ, що саме Росія окупувала окремі території Донецької та Луганської областей з квітня 2014 року, здійснює там контроль та винна в масових порушеннях прав людини на окупованих територіях.

– Метою міждержавної заяви є встановлення юрисдикції ЄСПЛ, підтвердження здійснення РФ ефективного контролю над тимчасово окупованими територіями та доведення її відповідальності за порушення прав людини в Донецькій і Луганській областях, – наголосили в міністерстві.

Йдеться про порушення таких прав людини та основоположних свобод, як: право на життя; заборона катування; право на свободу та особисту недоторканість; право на справедливий суд; свобода думки, совісті та релігії; заборона дискримінації та інші.

З 2014 року Україна подала до ЄСПЛ тисячі сторінок доказів, а також відео-, аудіо- та інші докази в цій справі. Серед них – дані про переміщення російських військ через кордон України; дані про обстріли української території з території РФ; інформація про виявлену російську зброю та військову техніку; свідчення очевидців російської агресії та порушень нею прав людини на окупованих територіях.

Під час усних слухань першими виступатимуть представники РФ, другими – представники України, і третіми – представники Нідерландів.

Після усних слухань ЄСПЛ знадобиться час, щоб проаналізувати їх результати та ухвалити рішення щодо прийнятності справи.

Якщо ЄСПЛ визнає цю міждержавну справу прийнятною, то перейде до розгляду скарг по суті.

Джерело: ЄСПЛ, Міністерство юстиції України