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Факты / Мир

Правительство Польши утвердило передачу Украине военной помощи

Илья Нежигай редактор ленты
Правительство Польши утвердило передачу Украине военной помощи

Правительство Польши приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины компонентов военного имущества, находящегося в запасах польских Вооруженных сил.

Как сообщили польском правительственном информационном бюро, передача военной помощи не ослабит ВС Польши.

— Передача оборудования восточному соседу не приведет к снижению боеготовности польских военных подразделений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед лицом угрозы российского вторжения Польша остается солидарной с Украиной.

— Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, бесплатно предоставляя ему военное оборудование, — говорится в коммюнике.

Транспортировкой военного оборудования будут заниматься вооруженные силы Украины и Польши.

Что касается содержания пакета помощи, то речь идет о десятках тысяч снарядов и артиллерийских боеприпасах, минометах, гранатометах и другом оборонном оружии.

Отмечается, что это второе решение Совета министров Польши о передаче оборудования Украине. Предыдущий пакет военной помощи был одобрен польским правительством 2 февраля: тогда речь шла о противоракетных комплексах и амуниции.

4 февраля премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий заявил, что передача военной помощи состоится уже на следующей неделе.

Источник: PAP

Фото: Getty Images

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