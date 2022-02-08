Уряд Польщі прийняв ухвалу про безоплатну передачу Збройним силам України компонентів військового майна, що перебуває в запасах польських Збройних сил.

Як повідомило польське урядове інформаційне бюро, передача військової допомоги не послабить ЗС Польщі.

– Передача обладнання східному сусіду не призведе до зниження боєздатності польських військових підрозділів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед загрозою російського вторгнення Польща залишається солідарною з Україною.

– Уряд (Польщі, – Ред.) хоче підтримати свого східного сусіда, безоплатно надаючи йому військове обладнання, – йдеться у комюніке.

Транспортуванням військового обладнання займатимуться збройні сили України та Польщі.

Стосовно вмісту пакету допомоги, то йдеться про десятки тисяч снарядів та артилерійських боєприпасів, мінометів, гранатометів та іншої оборонної зброї.

Зазначається, що це друге рішення Ради Міністрів Польщі щодо передачі обладнання Україні. Попередній пакет військової допомоги був схвалений польським урядом 2 лютого: тоді йшлося про протиракетні комплекси та амуніцію.

4 лютого прем’єр-міністр Республіки Польща Матеуш Моравецький заявив, що передача військової допомоги відбудеться вже наступного тижня.

Джерело: PAP