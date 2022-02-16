Соединенные Штаты Америки в данный момент не видят никакого отвода российских войск от границ Украины, несмотря на заявления Москвы, что он уже якобы начался. Об этом в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам главы Госдепартамента США, несмотря на публикацию в западных, в том числе и американских, СМИ “точных дат” полномасштабного нападения РФ на Украину, Вашингтон пока не знает, какое окончательное решение может принять президент России Владимир Путин.

В то же время США делятся с партнерами имеющейся информацией от разведки о возможных сценариях развития событий.

– Мы делаем все возможное, чтобы делиться с нашими партнерами имеющейся информацией от спецслужб. Нам важно, чтобы все понимали, что может произойти. Мы не знаем, какое окончательное решение примет Путин, но видим, на что они способны и какие силы стянули к границам. Поэтому, если он захочет снова начать агрессию против Украины, вы должны знать, что это может произойти в любой момент. Важно, чтобы люди понимали: хотя мы очень хотим найти дипломатическое разрешение конфликта, атака тоже вероятна, и стоит быть настороже, — подчеркнул Блинкен.

По словам госсекретаря США, важно, чтобы Россия понимала: Вашингтон внимательно следит за ее действиями, видит, что планируется. И этой информацией США делятся с партнерами и миром.

Комментируя обращение Госдумы РФ к Владимиру Путину с призывом “признать Д/ЛНР” (оккупированные территории Донбасса) независимыми, Блинкен отметил, что это решение абсолютно противоречит Минским договоренностям.

– И если Путин серьезно относится к Минску-2, то должен отказать политикам в их просьбе. Поэтому здесь и говорить нечего. Если они принимают решение в пользу ОРДЛО, то тогда не поддерживают другие соглашения. Это так работает, – заявил он.

Что касается заявлений Москвы об отводе войск, Энтони Блинкен подчеркнул, что они противоречат реальной картине. Военные учения вблизи границ Украины продолжаются, и нет никаких признаков их завершения.

– Сосредоточимся на фактах: что мы видим и что делает Россия. Да, возможно, в последние дни дипломатические сигналы из Москвы идут более положительные. Но мы говорили с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, и он правильно сказал: давайте фокусироваться не на том, что говорит Москва, а на том, каковы ее действия. Сейчас ситуация такова: мы не видим отвода войск от украинских границ, никаких признаков, что учения закончились. Хотя Россия говорит обратное. И к этому приковано все наше внимание. Но что ни случится, все выдохнут с облегчением, а отвод войск дал бы больше шансов для дипломатии, — рассказал госсекретарь США.

Блинкен уточнил: если Россия соглашается с дипломатическим решением ситуации – США готовы сотрудничать. А если Кремль выберет путь агрессии – Вашингтон ответит на это.

Глава Госдепартамента напомнил, что США работают над тем, чтобы укрепить украинскую армию, защитные способности Украины и экономическую стабильность.

– За прошлый год мы предоставили Украине более $600 млн поддержки, а это в разы больше, чем в предыдущие годы. Вчера мы анонсировали, что даем вам гарантию суверенного займа в $1 млрд для поддержки программы экономических реформ и дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, – рассказал он.

Комментируя временное перенесение посольства США из Киева во Львов, Блинкен объяснил, что Вашингтон руководствуется соображениями безопасности дипломатических сотрудников.