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Факти / Світ

Про війська РФ, звернення Держдуми та перенесення посольства: ексклюзивне інтерв’ю Ентоні Блінкена

Наталя Луценко Спеціальна кореспондентка міжнародного відділу програми Факти ICTV Юлія Соколова редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Сполучені Штати Америки наразі не бачать жодного відведення російських військ від кордонів України, попри заяви Москви, що воно вже начебто почалося. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами очільника Держдепартаменту США, попри публікацію в західних, зокрема й в американських, ЗМІ “точних дат” повномасштабного нападу РФ на Україну, Вашингтон поки що не знає, яке остаточне рішення може ухвалити президент Росії Володимир Путін.

Водночас США діляться з партнерами наявною інформацією від розвідки щодо можливих сценаріїв розвитку подій.

– Ми робимо все можливе, щоб ділитися з нашими партнерами наявною інформацією від спецслужб. Нам важливо, аби всі розуміли, що може статися. Ми не знаємо, яке остаточне рішення прийме Путін, але бачимо, на що вони здатні і які сили стягнули до кордонів.

Тому, якщо він захоче знову розпочати агресію проти України, ви маєте знати, що це може статися будь-коли. Важливо, аби люди розуміли: хоча ми дуже хочемо знайти дипломатичне вирішення конфлікту, атака теж імовірна, і варто бути насторожі, – наголосив Блінкен.

За словами держсекретаря США, важливо, щоб Росія розуміла: Вашингтон пильно стежить за її діями, бачить, що планується. І цією інформацією США діляться з партнерами та світом.

Коментуючи звернення Держдуми РФ до Володимира Путіна із закликом “визнати “Д/ЛНР” (окуповані території Донбасу) незалежними, Блінкен зазначив, що це рішення абсолютно суперечить Мінським домовленостям.

– І якщо Путін серйозно ставиться до Мінська-2, то має відмовити політикам у їхньому проханні. Тому тут і говорити нічого. Якщо вони приймають рішення на користь ОРДЛО, тоді не підтримують інших угод. Це так працює, – заявив він.

Що стосується заяв Москви про відведення військ, Ентоні Блінкен наголосив: вони суперечать реальній картині. Військові навчання поблизу кордонів України тривають, і немає жодних ознак їхнього завершення.

– Зосередьмося на фактах: що ми бачимо і що робить Росія. Так, можливо, останніми днями дипломатичні сигнали з Москви йдуть більш позитивні. Але ми говорили з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, і він влучно сказав: давайте фокусуватися не на тому, що каже Москва, а на тому, які її дії. Наразі ситуація така: ми не бачимо відведення військ від українських кордонів, жодних ознак, що навчання закінчилися. Хоча Росія каже протилежне.

І до цього прикута вся наша увага. Та хай що станеться, усі видихнуть із полегшенням, а відведення військ дало б більше шансів для дипломатії, – розповів держсекретар США.

Блінкен уточнив: якщо Росія погоджується на дипломатичне вирішення ситуації – США готові співпрацювати. А якщо Кремль обере шлях агресії – Вашингтон дасть на це відповідь.

Очільник Держдепартаменту нагадав, що США працюють над тим, щоб зміцнити українську армію, захисну спроможність України та економічну стабільність.

– За минулий рік ми надали Україні понад $600 млн підтримки, а це в рази більше, ніж у попередні роки. Учора ми анонсували, що даємо вам гарантію суверенної позики у $1 млрд для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом, – розповів він.

Коментуючи тимчасове перенесення посольства США з Києва до Львова, Блінкен пояснив, що Вашингтон керується міркуваннями безпеки дипломатичних співробітників.

– Що стосується посольств, то у мене підвищена відповідальність за дипломатичні установи у світі, як у держсекретаря США. Я відповідальний за людей, які працюють на нашу державу. Тому тимчасово наше посольство перебуватиме у Львові, але як довго – поки не відомо. Усе це в межах безпеки і турботи про співробітників дипломатичних установ. Але вони продовжуватимуть свою роботу, як і раніше, – запевнив держсекретар США.

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Фото: Getty Images

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