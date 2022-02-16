Сполучені Штати Америки наразі не бачать жодного відведення російських військ від кордонів України, попри заяви Москви, що воно вже начебто почалося. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами очільника Держдепартаменту США, попри публікацію в західних, зокрема й в американських, ЗМІ “точних дат” повномасштабного нападу РФ на Україну, Вашингтон поки що не знає, яке остаточне рішення може ухвалити президент Росії Володимир Путін.

Водночас США діляться з партнерами наявною інформацією від розвідки щодо можливих сценаріїв розвитку подій.

– Ми робимо все можливе, щоб ділитися з нашими партнерами наявною інформацією від спецслужб. Нам важливо, аби всі розуміли, що може статися. Ми не знаємо, яке остаточне рішення прийме Путін, але бачимо, на що вони здатні і які сили стягнули до кордонів. Тому, якщо він захоче знову розпочати агресію проти України, ви маєте знати, що це може статися будь-коли. Важливо, аби люди розуміли: хоча ми дуже хочемо знайти дипломатичне вирішення конфлікту, атака теж імовірна, і варто бути насторожі, – наголосив Блінкен.

За словами держсекретаря США, важливо, щоб Росія розуміла: Вашингтон пильно стежить за її діями, бачить, що планується. І цією інформацією США діляться з партнерами та світом.

Коментуючи звернення Держдуми РФ до Володимира Путіна із закликом “визнати “Д/ЛНР” (окуповані території Донбасу) незалежними, Блінкен зазначив, що це рішення абсолютно суперечить Мінським домовленостям.

– І якщо Путін серйозно ставиться до Мінська-2, то має відмовити політикам у їхньому проханні. Тому тут і говорити нічого. Якщо вони приймають рішення на користь ОРДЛО, тоді не підтримують інших угод. Це так працює, – заявив він.

Що стосується заяв Москви про відведення військ, Ентоні Блінкен наголосив: вони суперечать реальній картині. Військові навчання поблизу кордонів України тривають, і немає жодних ознак їхнього завершення.

– Зосередьмося на фактах: що ми бачимо і що робить Росія. Так, можливо, останніми днями дипломатичні сигнали з Москви йдуть більш позитивні. Але ми говорили з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, і він влучно сказав: давайте фокусуватися не на тому, що каже Москва, а на тому, які її дії. Наразі ситуація така: ми не бачимо відведення військ від українських кордонів, жодних ознак, що навчання закінчилися. Хоча Росія каже протилежне. І до цього прикута вся наша увага. Та хай що станеться, усі видихнуть із полегшенням, а відведення військ дало б більше шансів для дипломатії, – розповів держсекретар США.

Блінкен уточнив: якщо Росія погоджується на дипломатичне вирішення ситуації – США готові співпрацювати. А якщо Кремль обере шлях агресії – Вашингтон дасть на це відповідь.

Очільник Держдепартаменту нагадав, що США працюють над тим, щоб зміцнити українську армію, захисну спроможність України та економічну стабільність.

– За минулий рік ми надали Україні понад $600 млн підтримки, а це в рази більше, ніж у попередні роки. Учора ми анонсували, що даємо вам гарантію суверенної позики у $1 млрд для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом, – розповів він.

Коментуючи тимчасове перенесення посольства США з Києва до Львова, Блінкен пояснив, що Вашингтон керується міркуваннями безпеки дипломатичних співробітників.