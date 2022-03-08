Каковы условия приема в Австрии беженцев от развязанной Российской Федерацией войны в Украине. На какую помощь от государства они могут рассчитывать.
Об этом на своей странице в Facebook сообщило консульское подразделение посольства Украины в Австрии.
Украинские дипломаты в Австрии рекомендуют беженцам из Украины следующий алгоритм действий.
- Сразу же обратиться в Гуманитарный центр прибытия, Sport & Fun-Halle Leopoldstadt (2-й район Вены) по адресу Engerthstrasse 267-269, 1020 Вена (работает круглосуточно каждый день).
На месте предоставляются:
- первая медицинская помощь
- поиск временного жилья (пока продолжительностью до 5 суток)
- медицинская и психосоциальная помощь
- питание и напитки
- тестирование на коронавирус
- помощь средствами гигиены и другими вещами первой необходимости
- ️ В течение первых дней пребывания в Вене обратится в Регистрационный и консультационный центр в Austria Center Vienna по адресу Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Вена (работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00).
На месте будет:
- проведена регистрация
- предоставлена юридическая консультация
- предоставлена информация о дальнейших действиях для потенциального долгосрочного пребывания в Австрии, в том числе в плане социальной защиты и другой помощи.
Также отмечается, что на главном железнодорожном вокзале Вены обустроен информационный пункт от Caritas.
В настоящее время прибывающие из Украины лица могут пользоваться Федеральными железными дорогами Австрии (ÖBB) и общественным транспортом в Вене (Wiener Linien) бесплатно и при наличии удостоверения личности.
В случае отсутствия паспорта гражданина Украины для выезда за границу или истечение срока действия документа, необходимо обращаться в Консульское подразделение Посольства Украины в Республике Австрия по адресу: Naaffgasse 23, 1180 Вена.
Напомним, что Польша приняла закон о помощи украинским беженцам, согласно которому украинцы смогут легально жить и работать в стране в течение 18 месяцев, также предусмотрена возможность продления этого срока.
Источник: консульское подразделение посольства Украины в Австрии