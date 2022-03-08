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Факты / Мир

Украинские беженцы в Австрии: куда обращаться и на какую помощь рассчитывать

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці

Каковы условия приема в Австрии беженцев от развязанной Российской Федерацией войны в Украине. На какую помощь от государства они могут рассчитывать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило консульское подразделение посольства Украины в Австрии.

Украинские дипломаты в Австрии рекомендуют беженцам из Украины следующий алгоритм действий.

  1. Сразу же обратиться в Гуманитарный центр прибытия, Sport & Fun-Halle Leopoldstadt (2-й район Вены) по адресу Engerthstrasse 267-269, 1020 Вена (работает круглосуточно каждый день).

На месте предоставляются:

  • первая медицинская помощь
  • поиск временного жилья (пока продолжительностью до 5 суток)
  • медицинская и психосоциальная помощь
  • питание и напитки
  • тестирование на коронавирус
  • помощь средствами гигиены и другими вещами первой необходимости
  1. ️ В течение первых дней пребывания в Вене обратится в Регистрационный и консультационный центр в Austria Center Vienna по адресу Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Вена (работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00).

На месте будет:

  • проведена регистрация
  • предоставлена юридическая консультация
  • предоставлена информация о дальнейших действиях для потенциального долгосрочного пребывания в Австрии, в том числе в плане социальной защиты и другой помощи.

Также отмечается, что на главном железнодорожном вокзале Вены обустроен информационный пункт от Caritas.

В настоящее время прибывающие из Украины лица могут пользоваться Федеральными железными дорогами Австрии (ÖBB) и общественным транспортом в Вене (Wiener Linien) бесплатно и при наличии удостоверения личности.

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В случае отсутствия паспорта гражданина Украины для выезда за границу или истечение срока действия документа, необходимо обращаться в Консульское подразделение Посольства Украины в Республике Австрия по адресу: Naaffgasse 23, 1180 Вена.

Напомним, что Польша приняла закон о помощи украинским беженцам, согласно которому украинцы смогут легально жить и работать в стране в течение 18 месяцев, также предусмотрена возможность продления этого срока.

Источник: консульское подразделение посольства Украины в Австрии

Фото: Depositphotos

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