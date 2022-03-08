Які умови прийому в Австрії біженців від розв’язаної Російською Федерацією війни в Україні. На яку допомогу від держави вони можуть розраховувати.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив консульський підрозділ посольства України в Австрії.

Українські дипломати в Австрії рекомендують біженцям з України наступний алгоритм дій.

Відразу ж звернутися в Гуманітарний центр прибуття, Sport & Fun-Halle Leopoldstadt (2-й район Відня) за адресою Engerthstrasse 267-269, 1020 Відень (працює цілодобово щодня).

На місці надаються:

перша медична допомога

пошук тимчасового житла (поки тривалістю до 5 діб)

медична та психосоціальна допомога

харчування та напої

тестування на коронавірус

допомога засобами гігієни та іншими речами першої необхідності

️ Протягом перших днів перебування у Відні звернеться до реєстраційного та консультаційного центру в Austria Center Vienna за адресою Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень (працює з Понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00).

На місці буде:

проведена реєстрація

надана юридична консультація

надано інформацію про подальші дії для потенційного довгострокового перебування в Австрії, в тому числі в плані соціального захисту та іншої допомоги.

Також зазначається, що на головному залізничному вокзалі Відня облаштовано інформаційний пункт від Caritas.

Наразі особи, що прибувають з України, можуть користуватися федеральними залізницями Австрії (ÖBB) і громадським транспортом у Відні (Wiener Linien) безкоштовно і при наявності посвідчення особи.

У разі відсутності паспорта громадянина України для виїзду за кордон або закінчення терміну дії документа, необхідно звертатися до Консульського підрозділу Посольства України в Республіці Австрія за адресою: Naaffgasse 23, 1180 Відень.

Нагадаємо, що Польща ухвалила закон про допомогу українським біженцям, згідно з яким українці зможуть легально жити і працювати в країні протягом 18 місяців, також передбачена можливість продовження цього терміну.

Джерело: консульський підрозділ посольства України в Австрії