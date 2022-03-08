РФ за 13 дней войны против Украины потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет — Зеленский

Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за 13 дней войны против Украины. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Но он отметил, что у российских захватчиков еще достаточно машин для убийства мирного населения и ракет для террора. Поэтому Украина продолжает просить мир защитить ее небо.

– 13 дней, когда мы слышим обещания. 13 дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе. Будут самолеты. Нам их передадут. Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на российском государстве. На тех, кто отдает и выполняет преступные приказы. Кто сознательно уничтожает народ. Вина – на оккупантах. Но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там, на Западе, где-то там, в кабинетах, очевидно необходимое решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо, – подчеркнул президент.

Между тем в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что общие боевые потери российских захватчиков уже превысили 12 000 человек личного состава.

Также Россия в войне против Украины потеряла 48 самолетов, 80 вертолетов и более 300 танков.