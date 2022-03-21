Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует поездку в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в войне с Россией, но начальники службы безопасности сейчас анализируют целесообразность такой идеи, поскольку обстрелы со стороны оккупантов не прекращаются: гибнут мирные жители, разрушаются и горят города.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Источник в Уайтхолле, правительственном квартале Лондона, сказал, что если отбросить в сторону соображения безопасности, а они значительны, вопрос заключается в том, сможет ли Джонсон добиться чего-то, приехав лично. Или же это будет просто демонстрация солидарности.

Издание отмечает, что в Киеве довольно сложная ситуация с безопасностью. Например, вчера в Подольском районе прогремели взрывы — пострадали торговый центр и жилые дома.

— У меня очень, очень сильное желание поддержать его [Зеленского] любым возможным способом. Будет ли это полезным способом продемонстрировать мою поддержку, я не знаю, но провал Путина и успех Зеленского имеют огромное стратегическое, политическое, экономическое и моральное значение, — сказал Джонсон The Sunday Times.

Напомним, что премьер-министры Польши, Словении и Чехии на прошлой неделе посетили Киев.