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Факты / Мир

ООН запускает процедуру созыва Генассамблеи при применении вето в Совбезе

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
ООН

В Организации Объединенных Наций запустили практическую инициативу по автоматическому созыву Генеральной Ассамблеи всякий раз, когда в Совете Безопасности будет применяться вето. Такую резолюцию подержали почти 40 стран, в том числе Украина.

Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

— В связи с проектом резолюции, одобрение которого может состояться в апреле, Генеральная Ассамблея будет созываться автоматически всякий раз, когда в Совете Безопасности будет применяться вето, в течение 10-дневного срока с целью проведения дебатов относительно ситуации, в которой применено вето, за исключением, когда вопрос рассматривается на Чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, — отметил он.

Кислица утверждает, что такое решение направлено на повышение роли Генеральной Ассамблеи ООН, усиление многосторонности и обеспечение механизма подотчетности между органами ООН в соответствии с Уставом Организации.

Он добавил, что в последние годы значительно участились случаи применения вето с далеко идущими последствиями для работы ООН. При этом впервые право вето в Совбезе ООН использовал СССР в 1957 году.

Также дипломат обратил внимание, что резолюцию поддержали США, которые сами имеют право вето. Ожидается, что проект резолюции могут одобрить в апреле.

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Источник: Сергей Кислица

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Фото: Depositphotos

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