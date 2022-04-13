ООН запускает процедуру созыва Генассамблеи при применении вето в Совбезе

В Организации Объединенных Наций запустили практическую инициативу по автоматическому созыву Генеральной Ассамблеи всякий раз, когда в Совете Безопасности будет применяться вето. Такую резолюцию подержали почти 40 стран, в том числе Украина.

Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

— В связи с проектом резолюции, одобрение которого может состояться в апреле, Генеральная Ассамблея будет созываться автоматически всякий раз, когда в Совете Безопасности будет применяться вето, в течение 10-дневного срока с целью проведения дебатов относительно ситуации, в которой применено вето, за исключением, когда вопрос рассматривается на Чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, — отметил он.

Кислица утверждает, что такое решение направлено на повышение роли Генеральной Ассамблеи ООН, усиление многосторонности и обеспечение механизма подотчетности между органами ООН в соответствии с Уставом Организации.

Он добавил, что в последние годы значительно участились случаи применения вето с далеко идущими последствиями для работы ООН. При этом впервые право вето в Совбезе ООН использовал СССР в 1957 году.

Также дипломат обратил внимание, что резолюцию поддержали США, которые сами имеют право вето. Ожидается, что проект резолюции могут одобрить в апреле.

Источник: Сергей Кислица